Майката на загиналия в Пловдив Недялко: Престъпление е 3,5 г. да тъпчем на първа инстанция

Нечовешко е всеки път да слушаме какви травми е получил синът ми, негодува Лиляна Бакалска

По думите й човекът, отнел живота на момчето й, си карал колата и си живеел живота

Престъпление е 3 г. и половина да тъпчем на първа инстанция и всеки път да слушаме какво се е случило, какви травми е получил синът ми с най-малки подробности. Това е нечовешко, изплака пред съдебната палата в Пловдив майката на загиналия моторист Недялко Лиляна Бакалска.

Днес тя отново излезе с близки, роднини и приятели на 20-годишния младеж, за да поискат справедливост за смъртта му. По думите на почернената майка най-големият проблем на съдебната система е тромавостта. Роднини и приятели на загиналия Недялко Бакалски искат справедливост. Снимка: Никола Михайлов

"Искаме справедливост и тя да бъде бърза. Това протакане е недопустимо. Адвокатът на подсъдимия Иван Иванов използва всякакви вратички в закона, с които делата да бъдат отлагани", заяви Лиляна Бакалска.

Фаталният удар стана на 5 май 2022 г. Недялко се движил с предимство по бул. "Шести септември" в посока към Гребната база, а Иван Иванов - по бул. "Копривщица". Блъснали се от западната страна, след като мотористът преминал жп прелеза. Пострадалият бил откаран в болница, където дни по-късно издъхнал. Водачът веднъж получи условна присъда, но тя беше отменена от Апелативния съд и делото тръгна отначало.

Майката обясни, че процесът не се различава от първото разглеждане на делото и всички страни слушат едни и съши доводи. Лиляна Бакалска е категорична, че в случая не може да се говори за съпричиняване от страна на Недялко. "Експертизата показва, че единственият, който е можел да предотврати катастрофата, е шофьорът на колата. Аз вярвам, че не можеш на бялото да кажеш черно", каза тя.

Макар за семейството на Недялко Бакалски да няма справедливо наказание, тъй като са загубили млад човек, близките се надяват на ефективна присъда. Според майката на моториста, ако убийците на пътя влизат в затвора, повече хора ще се замислят, преди да нарушат закона. "Всеки мисли, че ще му се размине или ще излезе с условна присъда. Човекът който отне живота на сина ми си кара колата и си живее живота", каза Лиляна Бакалска. И настоя съдиите и депутатите да покажат воля, за да намалеят смъртните случаи на пътя.