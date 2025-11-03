Анулират смъртния акт на мъжа, открит в Пирин след 17 години в неизвестност

Прокуратурата в Разлог е издала предписание мъжът, който беше открит да бивакува в Пирин незаконно и без документи, да бъде настанен в социален дом, предава БНР.

Мъжът отказал и бил освободен от полицейското управление в Банско. Задействана е и процедура по отмяна на смъртния му акт.

Паркови служители открили незаконния му бивак в планината, при последвалата полицейска проверка се установило, че мъжът е обявен за издирване през 2008 г., а 5 години по-късно съдът го е обявил за мъртъв.

Предполагаме, че около седмица мъжът е бил в парка, тъй като мястото, където е намерена палатката, е близо до река Дамяница в местността Чалин Валог, така че парковата охрана преди седмица е минала за упражняване на контрол за незаконен риболов. Там не е имало палатка, така че преди 3, 4 дни той си е опънал там палатката", каза директорът на Национален парк "Пирин" Росен Баненски.

При откриването му в парка и опит за задържане мъжът започнал да се държи агресивно, като обиждал парковите служители и дори опитал да прояви физическа агресия – но преди да успее, ситуацията била овладяна.

"Това е наложило потърсването на помощта на полицията", поясни Баненски.

Той уточни, че парковите служители нямат право да искат и проверяват лични документи, могат само да отправят предупреждения.

Но тъй като мъжът все пак е нарушител, той може да бъде административно глобен за незаконно опъване на палатка на територията на парк "Пирин". Така, той може да получи от 500 до 5 000 лева. По непотвърдена информация през цялото време, докато мъжът бил издирван, той се намирал и на територията на Гърция, където работил през годините. Защо не се е свързал със семейството си, което го е издирвало, все още остава неясно. Не е ясно дали мъжът ще се прибере в Русе, откъдето е родом. Не се знае и къде е.