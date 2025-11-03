ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Минимално поскъпва токът за бизнеса утре

19-годишна шофьорка се заби в дърво и загина в Русенско

СНИМКА: РусеМедиа

Тежка катастрофа е взела жертва тази нощ на пътя между Сливо поле и Ряхово. Инцидентът е станал след 22.30 часа снощи, научи Русе Медиа.

По първоначална информация при катастрофата на място е загинало 19-годишно момиче, а нейна спътничка на 17 години е откарана в болница с политравма и в тежко състояние. Автомобилът е излязъл от пътя на прав участък и се е ударил в дърво, пише "РусеМедиа"

На място е извършен оглед от полицията, като по случая е образувано досъдебно производство. Причините за тежкия инцидент се изясняват.

