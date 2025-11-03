ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Минимално поскъпва токът за бизнеса утре

Красимир Вълчев: Очаква се през януари да влезе в сила забраната на телефони в училищата

Красимир Вълчев СНИМКА: ГЕОРГИ КЮРПАНОВ

Очаква се през януари да влезе в сила забраната за използването на мобилни телефони в училищата с приемането на второ четене на Закона за предучилищното и училищното образование. Това каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев в село Търнава, община Бяла Слатина.

По думите му към момента, преди окончателното влизане на закона, вече около 800 училища са приели забраната по решение на училищните ръководства.

Вълчев е в Търнава за откриването на нов физкултурен салон в Основно училище "Христо Ботев", както и за среща с учители от община Бяла Слатина, пише БТА.

 

Красимир Вълчев СНИМКА: ГЕОРГИ КЮРПАНОВ

