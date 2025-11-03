Арестуваха мъж, заканил се с убийство на жена си в Салманово

Полицаи задържаха мъж от шуменското село Салманово за домашно насилие, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

На 2 ноември, малко след 20:30 часа, в полицейското управление в Шумен е приет сигнал от 69-годишна жена, която съобщила, че ѝ е отправена закана за убийство. Към село Салманово е насочен полицейски екип. Пристигналите на мястото служители на реда изяснили, че заканата е отправена от 73-годишния ѝ съпруг, в условията на домашно насилие. Мъжът е установен и задържан за срок до 24 часа.

Полицаи задържаха на 1 ноември и мъж на 27 години от село Средня, отправил закана за убийство към 59-годишен мъж от същото населено място.

По двата случая са образувани досъдебни производства.

Полицаи задържаха трима мъже за домашно насилие през изминалата седмица. Мъж на 37 години от Шумен бе арестуван на 29 октомври, след семеен скандал, по време на който нанесъл удари с ръка по главата на 19-годишния си брат, в условията на домашно насилие. Мъж на 25 години бе задържан в полицейския арест в Нови пазар, след сигнал за упражнено домашно насилие в ранните часове на 27 октомври. Полицаи задържаха и 44-годишен шуменец за домашно насилие спрямо жена, с която живее на семейни начала в късните вечерни часове на 28 октомври, пише БТА.

Ръст със 118 процента се отчита при престъпленията в условията на домашно насилие през 2024 г. в Шуменско, съобщи в началото на май директорът на Областната дирекция на МВР старши комисар Георги Гендов при отчета за дейността на дирекцията, в присъствието на министъра на вътрешните работи Даниел Митов.