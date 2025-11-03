Мъж преби жена след лека катастрофа в София, тя е със счупен череп

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Софийската районна прокуратура обвини и задържа 56-годишен мъж,пребил жена след лека катастрофа на бул. „България", съобщават от държавното обвинение.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 31.10.2025 г. в 14,30 часа на бул. „България" в град София обвиняемият П.П. е ударил шамар на жена, в резултат на което тя паднала на земята. Вследствие на удара и падането П.П. й е причинил средна телесна повреда, изразяваща се във фрактура на черепа.

П.П. е проявил агресия към жената след леко ПТП. Деянието е извършено по хулигански подбуди, при незачитане на обществения ред на публично място и демонстрирайки явното си неуважение към човешката личност.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода" от 2 до 10 години.

С постановление на прокурор П.П е задържан за срок до 72 часа.

Предстои днес, 03.11.2025 г., наблюдаващ прокурор да внесе искане за налагане на мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо обвиняемия.