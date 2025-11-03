Платформа за българска литература създават в Правец

Платформа за българска литература, където да се предлагат произведения на български автори, да са организират срещи с писатели, художници, актьори и учени създават край Правец. Ще има и работилници за деца, които ще учат малките посетители да разказват историята на България през собствени думи и рисунки.

Инициативата е на културно-историческия парк с макети „България Ланд", където могат да се видят умалени копия на исторически сгради и места. Идеята дошла, след като малките посетители започват да питат „Кой е хан Аспарух?", „Къде е живял Паисий?", „Какво е станало в Батак?"

В отговор на този подновен интерес към книгите се създава новата културна платформа, посветена на нематериалното наследство на България – литература, изобразително изкуство и наука. Първата стъпка е направена по повод Деня на народните будители, когато в парка се откри специален щанд на българската книга.