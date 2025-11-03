ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Нарушител нападна кмета на Дъскот, докато му съставял акт за изхвърлени боклуци

Дима Максимова

Количеството отпадъци, натрупано за кратко време върху изчистения терен в Дъскот Снимка: Фейсбук страница на инж. Емануил Манолов .

Кметът на павликенското село Дъскот Николай Митев е бил нападнат днес, докато съставял на акт за нерегламентирано изхвърляне на строителни отпадъци сред природата.  За недопустимата проява на агресия срещу длъжностно лице съобщи във Фейсбук кметът на общината инж. Емануил Манолов. На място е присъствал и полицейски служител, който е станал свидетел на инцидента.
"Подобни действия срещу представители на местната власт са не само позорни, но и наказуеми по закон!
Обществото ни не може да търпи агресия, заплахи и опити за сплашване на хора, които просто си вършат работата", допълва Манолов.

Кметът изразява пълна подкрепа на местния управник и осъжда всяка форма на насилие и неуважение към институциите.

Община Павликени има депо за строителни отпадъци и процесът е регулиран така, че да е удобно за всички граждани, посочва Манолов.
Само преди две седмици служителите на БКД разчистили терена до Дъскот от нерегламентираните отпадъци. При рутинна обиколка в петък кметът Николай Митев установил новоизхвърлените боклуци и е направил устно предупреждение към извършителя. При поредната проверка в днешния ден се е стигнало до физическото насилие. 

Количеството отпадъци, натрупано за кратко време върху изчистения терен в Дъскот Снимка: Фейсбук страница на инж. Емануил Манолов .

