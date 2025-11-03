В Белово откриха обновеният Център за спешна медицинска помощ

В Белово днес бе открит обновеният Център за спешна медицинска помощ, който вече разполага с модерни и удобни помещения за работа на медицинския екип и за прием на пациенти.

На откриването присъстваха кметът на община Белово инж. Стойко Стефанов, народният представител Петя Цанкова, областният управител на област Пазарджик Валентина Кайтазова и д-р Борис Манев -Директор на областния Център за спешна медицинска помощ в Пазарджик.

Лентата бе символично прерязана от инж. Стефанов и г-жа Кайтазова.

„Изключително съм удовлетворен, че Белово вече има обновен център за спешна помощ – с по-добри условия за работа на медицинския екип и за пациентите. Това буквално е жизненоважно, защото бързата и навременна намеса спасява животи. Именно затова настоях по най-бързия начин да започне полагането на нов захранващ кабел за новите помещения на Спешна помощ – Белово, за да може те да функционират пълноценно. Вярвам, че подкрепата на здравеопазването е най-пряката грижа и отговорност към нашите граждани." – каза при откриването инж. Стойко Стефанов.

Министерството на здравеопазването реализира проекта за ремонт и обособяване на нови помещения, но поради пропуск в изпълнението, повече от две години спешните медици работеха в затруднени условия. Благодарение на настойчивата намеса на кмета и доброто сътрудничество с Министерството на здравеопазването, проблемът вече е решен!