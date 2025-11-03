Жители на "Бояна": Работниците казаха, че им е забранено да говорят какво ще става със сараите на Доган

В петък имотът не беше съборен. Започнаха да го събарят преди 2-3 дни. Ще бутат цялата къща. Попитах работниците, докато изнасят старите врати, какво ще правят. Те ми отговориха, че им е забранено да казват и толкова. Това разказаха жители на столичния квартал "Бояна" пред "24 часа" относно събарянето на сарая на Ахмед Доган там.

Сараят на Ахмед Доган в столичния квартал "Бояна" вече е срутен. Ден по-рано багер влезе в комплекса на ул. "Стар Беловодски път".

Ахмед Доган заживя в прословутите сараи от 2003 г. , като сградата се водеше хотел и представителен дом на ДПС фондацията "Толерантност", стопанисвана от фирмата "Делта Епсилон". Теренът се простира на 5 дка.

В началото на лятото на миналата година, Доган по традиция напусна Боянския сарай и се пренесе в лятната резиденция "Росенец" край Бургас. Но не успя да се върне в Бояна, тъй като собственикът на комплекса в столичния квартал Данаил Папазов обяви, че договорът за наем е изтекъл и Ахмед Доган няма основания да ползва имота.

През април Доган и негови поддръжници се опитаха да се върнат в комплекса на "Стар Беловодски път", но след няколко часа престой се наложи отново да го напусне.