КС образува дело за промените в Закона за ДАНС

По искане на депутати от 51-вото Народно събрание Конституционният съд (КС) образува дело за обявяване за противоконституционни приетите от Народното събрание промени в закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС). С тях председателят на агенцията ще се избира от парламента по предложение на Министерския съвет.

Досега председател се назначаваше с указ на президента. Румен Радев наложи вето върху текстовете, което беше преодоляно от мнозинството в Народното събрание.

При внасяне на жалбата в КС Петър Петров от „Възраждане“ уточни пред БТА, че законът е противоконституционен, противоречи на разделението на властите, на ролята на президентската институция като балансьор между властите.

Под искането до КС са се подписали общо 59 народни представители. Освен от „Възраждане“, подписи са сложили трима депутати от „Продължаваме промяната“, 13 - от „Алианс за права и свободи“ и парламентарната група на „Величие “, каза още Петър Петров.