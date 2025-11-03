Министър Иван Иванов бе гост на освещаването на новия храм и откриването на северното крило в Кремиковския манастир

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Обновлението е финансирано със средства по ОП "Региони в растеж"

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов бе гост на празничната патриаршеска служба за освещаването на новия храм и откриването на новото северното крило в Кремиковския манастир. Литургията предвожда лично Българският Патриарх и Софийски Митрополит Даниил, заедно с митрополити от Светия Синод, съобщиха от пресцентъра на МРРБ.

Дейностите за реконструкция и обновяване на Кремиковския манастир са по проект по Оперативна програма „Региони в растеж" 2014 – 2020. Общата стойност на проекта е 12 млн. лв., от които 8,9 млн. лв. са безвъзмездна финансова помощ, финансов инструмент в размер на 300 000 лв. и собствено финансиране, осигурено от бенефициента, в размер на 2,8 млн. лв.

По проекта са изпълнени северно манастирско крило с информационен център „Софийска света гора", музейна експозиция, магерница, докси, параклис със стенописи, иконостаси, обзавеждане и оборудване, и камбанария.

С реконструкцията не само се подобрява физическото състояние на манастира, но също така се подчертава значимостта му като културно наследство.

В събитието участваха и заместник-министрите на регионалното развитие и благоустройството Веселина Терзийска и Юра Витанова, както и кметът на район „Кремиковци" Лилия Донкова.