Вече работи първата възстановена планинска чешма в парк "Витоша"

Дългосрочната инициатива "Водим" на ОББ и Mastercard ще осигурява чиста вода от извора до чешмата

ОББ и Mastercard откриха първата възстановена планинска чешма в парк "Витоша", която се намира край детския екостационар "Бели брези".

В рамките на дългосрочната инициатива под надслова „Водим" двете компании ще работят съвместно за опазването на един от най-ценните ресурси на Земята – водата. До края на 2025 г. програмата „Водим" ще разгърне дейност в две от направленията си – възстановяване на чешми и микровлажни зони в Природен парк „Витоша" и осигуряване на лесен достъп до чиста питейна вода чрез инсталиране на диспенсъри за филтрирана вода в училища в София.

"В началото на учебната годината инсталирахме три диспенсъра, които дават достъп на 5 училища до филтрирана вода ежедневно. От тях, на ден, се консумира средно 400 литра вода, това са 800 спестени пластмасови бутилки от половин литър. Данните са от първите 33 учебни дни - спестени са 26 хиляди бутилки. Не очаквахме тези резултати, а това е само началото", каза Ваня Манова, мениджър на Mastercard за България, Северна Македония, Албания и Косово.

Кристоф Де Мил, кънтри мениджър на KBC Group в България и главен изпълнителен директор на ОББ посочи, че реновирането на чешмите и влажните зони около тях има не само екологична, но и културна, и емоционална стойност.

"Тук през уикендите е пълно с хора, пълно е с деца. И като възстановим една такава чешма и цялата зона около нея, хората отново могат да имат достъп до чиста вода. Просто не можете да си представите колко са ценни всички тези местности. Разбрах, че когато сме почиствали околността, за да подготвим нещата, толкова много различни видове жаби са изскочили на повърхността. Много сме щастливи, че сме част от цялото това нещо и няма да спрем дотук", категорично заяви Де Мил. И припомни, че идните години програма „Водим" предвижда да разгърне дейността си и в изцяло нови направления. Сред тях са целенасочени кампании за почистване на българското морско крайбрежие, а акцентът ще бъде върху замърсяването на водните обекти в крайбрежните райони.

"Чешмите и микровлажните зони, които се формират около тях, се явяват ключови за опазването на биоразнообразието. Те са важни както за размножаването на дадени организми, така и за това да имаме достъп до питейна вода. Така че е хубаво, че започваме да говорим за общата полза, която чешмите дават и на хората, и на природата чрез такива проекти. Много важна, е и образователната част от тази инициатива, тъй като тя се намира до детския екостационар, където се провеждат множество събития насочени към деца. Затова поставяме табло с информация за значението на чешмите и на микровлажните зони, така че всеки, който си пълни вода, ще може всъщност да разбере и за тази допълнителна стойност", разказа и изпълнителният директор на Българска фондация "Биоразнообразие" Йорданка Славова.

Експертите по флора и фауна от Дирекция на природен парк "Витоша" - Десислава Гюрова и Никола Дойкин разказаха за биоразнообразието в планината по влажните места. "Докато правихме нашите огледи около чешмите, наистина установихме едно значително разнообразие от така наречените влаголюбиви видове, чието местообитание е свързано с постоянно наличие на влага, на течаща вода. Мъховете са едни от тях, те не могат да съществуват без вода. Открихме редица папрати и различни видове билки. Интересна и ценна констатация беше наличието на видове орхидеи. Във "Витоша" се срещат над 30 вида по принцип, а някои от тях са свързани с водните ресурси", разказа Гюрова и добави, че има голямо биоразнообразие, което чешмите могат да поддържат и то доста успешно.

"Тук лятото идват стотици деца, и това, което се прави всъщност е един голям плюс, защото винаги съм се чудил защо тези деца, организирани от различни туроператорски фирми, идват с бутилирана вода от София. Първо, говорим за едно количество тонове пластмаса, което се произвежда и второ за вода, която е бутилирана преди месеци. Така че възстановяването на чешмата е една страхотна инициатива, защото всеки ще има достъп до прясна вода", посочи Дойкин. А видовете животни, които могат да бъдат срещнати в близост до влажни зони, били планинската жаба, както и други по-редки земноводни като дъждовник, но и всякакви микроорганизми - безгръбначни, червеи и други, които живеят под повърхността на почвата.

"Една такава инициатива носи само ползи, не виждам как някой може да намери минус, така че благодарим за партньорството и се надяваме да продължаваме и за в бъдеще", добави Дойкин.