Стара Загора има тролейбусен транспорт вече 38 години

22 са сега тролейбусите в града, дължината на въздушно-контактната мрежа от около 19 километра

На днешния ден преди 38 години е осъществен първият курс с тролейбус в Стара Загора, припомниха от общинското предприятие "Тролейбусни и автобусни превози".

Първата тролейбусна линия е открита в началото на ноември 1987 г. с пускането на 10 тролейбуса по линия № 2, която свързва стадион „Берое" с квартал „Кольо Ганчев". Идеята се заражда още през 1981 г., но поради липса на финансиране тролейбусният транспорт в Стара Загора става реалност през 1987 г., сочи хрониката на общинския превозвач.

Година по-рано - през октомври 1986 г., първите 10 шофьори от транспортното предприятие в Стара Загора заминават за София, за да бъдат обучени.

След внушителните 40 години стаж в нашата фирма миналата година се пенсионира Георги Киряков, един от първите ни тролейбусни шофьори, който за първи път е карал по тези линии, съобщи инж. Георги Станчев, директор на транспортното предприятие..

Интересна е съпоставката преди и сега. Първите тролейбуси - 10 с марката „Шкода" и 4 броя „ДАК - Чавдар" са доставени през 1987 г. През 2009 г. към автопарка се добавят още бройки с украинската марка ЛАЗ.

Преди 10 години по улиците на Стара Загора потеглят съвсем нови тролейбуси - 8 с марка „Шкода 26 ТР Соларис" и 14 броя с марка „Соларис Тролино 12".

"22 са сега тролейбусите, които обслужват тролейбусната мрежа в Стара Загора с дължина на въздушно-контактната мрежа от около 19 километра", информира инж. Георги Станчев. Мрежата се поддържа с ресурс на старозагорското дружество превозвач.