Вижте Филип Маркулиев, който пиян блъсна 6 коли в София. Ето каква заплата е вземал като шеф в "Автомагистрали" (Снимка)

Брутна заплата от 3900 лв. и нетна от 3137,94 лв. е вземал като член на Съвета на директорите на държавната "Автомагистрали" инж. Филип Маркулиев, който с 1,7 промила алкохол в кръвта блъсна 6 коли в София вчера.

Сумата е била вземана от всички членове на Съвета, дори от тогавашния му председател. Повече са получавали само двамата изпълнителни директори, които се разписвали срещу 11 700 лв. бруто и 10 157,94 лв нето. Информацията е актуална към 6 декември 2021 година и е достъпна на сайта на "Автомагистрали", което е държавно дружество под шапката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Самият Маркулиев е назначен на 6 октомври 2021 година при правителството на Стефан Янев. 2 месеца по-късно, вече при кабинета на Кирил Петков, той е освободен.

Катастрофата, причинена от него, стана на столичния бул. "Витоша" 94. При инцидента няма пострадали, а щетите са материални. Един инвалиден автомобил е тотално унищожен.

Маркулиев казал, че управлявал колата си с не повече от 50 км/ч.

От СДВР потвърдиха, че шофьорът, причинил сблъсъка, е задържан, тъй като пробата му за алкохол е положителна.