ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мбапе изпревари Тиери Анри в престижна класация

Времето София 18° / 16°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21639357 www.24chasa.bg

Вижте Филип Маркулиев, който пиян блъсна 6 коли в София. Ето каква заплата е вземал като шеф в "Автомагистрали" (Снимка)

Димитър Мартинов

[email protected]

38456
Инж. Филип Маркулиев, който с 1,7 промила алкохол в кръвта блъсна 6 коли в София вчера.

Брутна заплата от 3900 лв.  и нетна от 3137,94 лв. е вземал като член на Съвета на директорите на държавната "Автомагистрали" инж. Филип Маркулиев, който с 1,7 промила алкохол в кръвта блъсна 6 коли в София вчера.

Сумата е била вземана от всички членове на Съвета, дори от тогавашния му председател. Повече са получавали само двамата изпълнителни директори, които се разписвали срещу 11 700 лв. бруто и 10 157,94 лв нето. Информацията е актуална към 6 декември 2021 година и е достъпна на сайта на "Автомагистрали", което е държавно дружество под шапката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Самият Маркулиев е назначен на 6 октомври 2021 година при правителството на Стефан Янев. 2 месеца по-късно, вече при кабинета на Кирил Петков, той е освободен.

Катастрофата, причинена от него, стана на столичния бул. "Витоша" 94. При инцидента няма пострадали, а щетите са материални. Един инвалиден автомобил е тотално унищожен.

Маркулиев казал, че управлявал колата си с не повече от 50 км/ч.

От СДВР потвърдиха, че шофьорът, причинил сблъсъка, е задържан, тъй като пробата му за алкохол е положителна.

Факсимиле от данните за заплатата на инж. Филип Маркулиев от сайта на "Автомагистрали"
Факсимиле от данните за заплатата на инж. Филип Маркулиев от сайта на "Автомагистрали"

Инж. Филип Маркулиев, който с 1,7 промила алкохол в кръвта блъсна 6 коли в София вчера.
Факсимиле от данните за заплатата на инж. Филип Маркулиев от сайта на "Автомагистрали"

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Сараят на Ахмед Доган в "Бояна" е напълно разрушен (Видео от дрон, снимки)