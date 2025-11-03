Популациите на благороден елен и елен лопатар в България се увеличават

Популациите на благороден елен и елен лопатар в България са стабилни и се увеличават, стана ясно на традиционното годишно изложение на ловни трофеи, което се проведе в Държавно ловно стопанство „Воден – Ири Хисар".

Мероприятието бе организирано от Северноцентрално държавно предприятие – Габрово и Териториално поделение на ДЛС „Воден – Ири Хисар", посочват от пресцентъра в Габрово. Изложението, което се провежда за единадесети път, традиционно представя ловни трофеи от благороден елен, добити през последния ловен сезон. Този своеобразен форум дава ценна информация на ловните стопанства за развитието на популацията, като същевременно предоставя възможност на всички участници в дивечовъдния процес да обменят опит и добри практики. За пръв път в изложението тази година бе включен и преглед на трофеи от вида елен лопатар.

Официални гости на мероприятието бяха инж. Стоян Тошев – зам.-министър на земеделието и храните, Асен Марков – изпълнителен директор на Агенцията по горите, инж. Иван Недков – директор на Северноцентралното държавно предприятие,областния управител на Област Разград, окръжният прокурор, директорът на ОДМВР Разград, както и кметове на общини, и директорите на всички държавни предприятия в страната.

За първи път в изложението участват трофеи от всички шест държавни горски предприятия в България, което придаде на форума национален мащаб. Участие в него взеха и дивечовъдните участъци, както и НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" чрез дивечовъдните участъци "Студен кладенец" и "Еледжик". Бяха изложени общо 100 трофея от благороден елен и 27 елена от елен лопатар, добити през ловен сезон 2025, три от които капитални – един от елен лопатар, оценен с над 200 точки по CiC и два от благороден елен, оценени с над 250 точки по CiC.

Изложението беше открито от директора на ДЛС „Воден – Ири Хисар" инж. Кирил Колев, който подчерта, че представените трофеи са резултат от труда и всеотдайността на всички специалисти и служители, работещи ежедневно в териториалните дирекции и ловностопанските райони.

Събитието ежегодно събира стотици посетители и е пионер за страната. Провеждането на такива изложения е важно заради анализите и изводите, които се правят на тях. Те дават възможност да се изследва състоянието на популацията от благороден елен в ловните стопанствата, нейните трофейни качества и потенциалът й за развитие. Форумът събира професионалната гилдия, традиционно посещаваща изложението, заедно с представители на научните среди и всички останали заинтересовани - природолюбители, еколози, фотографи и др., които под формата на дискусия формулират проблемите пред популацията, както и пътища за тяхното разрешаване.