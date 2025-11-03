ВиК търси кой да обнови Пречиствателната станция на "Йовковци" за 23 млн. лв.

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

На 3 ноември ВиК "Йовковци" обяви обществена поръчка за реконструкция на Пречиствателната станция за питейни води „Йовковци". Прогнозната стойност на проектирането и строително -монтажните дейности по обновяването е 22 988 827 лв. без ДДС. Срокът за офертите е до 9 декември.

Мащабната реконструкция на пречиствателната станция обхваща всички съоръжения и дейности. Крайният срок на обекта – проектиране и строителство, е не по-късно от 31 май 2029 г. Ако се наложи удължаване на срока, максималната крайна дата е 30 ноември.

Пречиствателната станция за питейни води „Йовковци" се намира на около 6 километра от с. Велчево и е с площ от 53781 кв. метра. Съоръжението пречиства подадената вода от язовир „Йовковци" за градовете Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Дряново, Елена, Стражица, Златарица, Полски Тръмбеш, Дебелец, Килифарево и десетки села в региона. Технологията на пречистване включва предхлориране, утаяване, филтриране и дезинфекция на изхода.

Средствата са по програма „Околна среда" 2021 – 2027. „ВиК Йовковци" е сред седемте оператора, които си делят над 206 млн. лв. за водна инфраструктура.

ВиК обяви и друга конкурсна процедура – за реконструкция на довеждащ водопровод от кладенци тип „Раней" до водопроводната мрежа на гр. Свищов" с прогнозна стойност 30 005 668 лв. и срок за оферти до 8 декември.

Поръчката включва основна реконструкция на 14,6 км водопроводна мрежа със съответните съоръжения, реконструкция на 3 помпени станции и на двете сухи камери на напорен резервоар.

През октомври във Велико Търново и региона имаше сериозно недоволство заради мътна вода от чешмите. Дни наред след обилните дъждове пречиствателната станция не смогваше да филтрира и избистри питейната течност от язовира, а хората купуваха бутилирана вода.