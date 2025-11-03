Около 40 полицаи издирвали двамата избягали затворници в Ловеч

Около 40 полицаи са издирвали двамата затворници, които избягаха в неделя вечерта от затворническото общежитие "Полигона" към Ловешкия затвор, съобщи гл. инспектор Златин Михайлов - началник на Районното управление на полицията в Ловеч. Бегълците бяха открити и заловени в рамките на осем часа.

Сигнал за бягството е подаден в полицията около 18 часа. Единият от затворниците е заловен около час след бягството, а другият - към 1:45 часа тази нощ. И двамата затворници са 21-годишни и са излежавали присъди за кражби. Те били на лек режим в общежитието на затвора.

Главният инспектор каза, че, след като е получен сигналът за бягството, веднага е приведен в действие планът за заградителни мероприятия, разработен за такива случаи в районното полицейско управление. "Бяха създадени контролно-пропускателни пунктове на всички изходи на града. Отделно патрули и цивилни полицаи обикаляха из Ловеч, за да установят локацията на избягалите", допълни Михайлов.

Около час и половина след подаването на сигнала единият затворник е открит на крайна улица в града. Криел се в храстите и е открит от затворнически надзирател. Михайлов уточни, че подобни акции се извършват съвместно със служителите на затвора.

Търсенето на втория беглец продължило като той пък се криел в необитаема къща на булевард "България". Затворникът се криел в двора на имота. Бдителни граждани го забелязали и съобщили на униформените.

"Предполагам, че съгласно правилника на затвора двамата затворници са върнати в основната сграда, като за деянието им при нас са образувани две бързи досъдебни производства, които ще приключат в рамките на седмицата и ще бъдат внесени в съда", заяви Михайлов. Той допълни, че вътрешно разследване ще има и в затвора, което да установи как се е стигнало до бягството.

Според полицейският началник затворническото общежитие е с по-облекчен режим и затворниците, излежаващи присъди в него, излизат през деня да работят без охрана и по договори. Михайлов каза още, че бягството на двамата затворници било засечено от един от надзирателите. Униформеният служител ги подгонил, но пропаднал в шахта и не могъл да ги настигне.

За последно бягство от затвора в Ловеч е имало преди три-четири години. Тогава затворник бил заловен на главния път от Ловеч за Плевен, по който се движел пеша.