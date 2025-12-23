Най-старото висше училище за професионални музиканти в България e основано на 21 юли 1921 г. с указ № 145 на цар Борис III. Известна с дългогодишното си наименование Българска държавна консерватория, през 2006 г. приема настоящото си име с решение на Народното събрание.

В Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ се изучават повече от 100 специалности в различните образователни степени, чиито програми периодично се обновяват според съвременните образователни, творчески, научни и педагогически стандарти. Разпределени са във факултетите Теоретико-композиторски и диригентски, Инструментален, към който се включват класическите и фолклорните инструментални специалности, и Вокален – с класическото и фолклорното пеене, музикално-сценичните жанрове, и поп и джаз изкуството в състава си.

Към творческата структура на НМА принадлежат Академичният симфоничен оркестър, Камерният хор „Проф. Георги Димитров“, академични студентски оркестри и хорове, Биг бендът, Академичният фолклорен оркестър, Академичният фолклорен хор, учебният музикален театър. Академията има собствено издателство за учебна и научна литература. Особено ценна е най-голямата на Балканския полуостров академична библиотека с богат фонд от уникални музикални издания и фонотека.

Днес НМА „Проф. Панчо Владигеров“ вижда своята основна мисия в поддържане и усъвършенстване на съгласуваната с европейското пространство образователна среда, съхранявайки наследените академични традиции, авторитета си и водещото си място в националната образователна система.