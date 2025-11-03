Свидетел на удара, след който загина моторист от Пловдив: Прелетя над целия булевард

Съдът назначи допълнителна експертиза за смъртта на 20-годишния моторист

Движех се по бул. "Копривщица". Стигнах до кръстовището с "Шести септември", пред мен имаше автомобил, който спря. И след малко видях моторист който прелетя над пътя. Удари се в друга кола.

Това обясни пред Окръжния съд в Пловдив свидетелят Петър Кеврев във връзка с делото за катастрофата, след която загина 20-годишният моторист Недялко Бакалски. По думите му след удара младежът прелетял над целия булевард.

След инцидента мъжът се обадил на телефон 112, но оттам му казали, че вече има подаден сигнал за случилото се. Спрял малко по-долу, до колата, участвала в катастрофата, а до него имало плачещи хора. Недялко пък лежал на тротоара.

"Видях, че покрай него има доста хора. Една дама го поливаше с вода. Прецених, че няма с какво да помогна, изчаках малко и продължих", спомня си Кеврев събитията от 5 май 2022 г.

Произшествието станало около 17 ч. Бакалски карал по пътя с предимство - бул. "Шести септември", а според обвинението водачът Иван Иванов не спрял на стоп на "Копривщица" и двамата се ударили. След сблъсъка 20-годишният моторист бил контактен, но няколко дни по-късно издъхнал в болницата.

Днес пред съда говориха двама от полицаите, пристигнали на мястото на катастрофата, както и приятел на Недялко. "Час след инцидента бях там, него го нямаше. Само вторият екип на полицията беше там. Минавах случайно, прибирах се от работа", разказа Ангел Гуйгов. Той обясни отново пред магистратите, че моторът на загиналия заводски е бил с мощност 75 киловата, но е бил ограничен на 25, за да може да се кара с по-ниска категория. Така бил внесен в България, а Недялко Бакалски бил трети собственик.

Съдът назначи допълнителна комплексна съдебномедицинска и автотехническа експертиза. Делото ще продължи на 15 декември.