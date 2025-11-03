Нови покривни прозорци монтират на изложбените зали във Велико Търново

Нови покривни прозорци от типа оберлихт се монтират от днес на изложбени зали „Рафаел Михайлов" във Велико Търново. С тях се подчертава архитектурният стил на емблематичния за старопрестолния град комплекс и същевременно се осигурява нужната естествена светлина в експозиционните площи.

Оберлихтът на покрива е част от големия проект на Община Велико Търново за модернизация на изложбените зали, финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост, припомнят от местната администрация.

Следваща стъпка в основния ремонт е саниране на целия покрив с площ 1800 кв. метра и на таваните.

Модернизацията включва още поставяне на нова дограма, съвременни инсталации, включително климатична и вентилационна. Целта е да се гарантира оптимална среда както за посетителите, така и за съхранението на картинния фонд през всички сезони, като същевременно се намалят разходите за енергия с около 60%.

Инвестицията възлиза на близо 2,2 млн. лв. Ремонтът трябва да приключи до лятото на 2026-а година. След модернизацията Изложбените зали „Рафаел Михайлов" ще се наредят сред най-добрите в България комплекси за културни и обществени събития.