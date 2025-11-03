ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ОИК проверява отпуската на Благомир Коцев след под...

Времето София 18° / 16°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21640250 www.24chasa.bg

Пуснаха и онлайн билети за „Джаз фест Русе"

692
Община Русе

Общинското предприятие „Русе арт" предоставя още една възможност за любителите на джаза да присъстват на концертите от „Джаз фест Русе". Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе. Освен традиционната продажба от касите на Доходно здание, билети за концертите от двете вечери на музикалния форум могат да се купят и онлайн, през сайта на организаторите тук.

Тазгодишното 49-о издание ще се проведе на 14 и 15 ноември в Доходно здание.

На 14 ноември публиката ще слуша български и унгарски джаз. На сцената ще се представят квартетът на Борислав Ясенов, квартетът на Михай Борбей и Теодосий Спасов.

Вечерта на 15 ноември е посветена на скандинавското звучене и Биг Бенд финал. Присъстващите че чуят изпълнения на финландската група Peela и Биг Бенд Русе с диригент Димчо Рубчев и солисти Надя Тончева, Петър Салчев и Михаил Йосифов.

Община Русе

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Сараят на Ахмед Доган в "Бояна" е напълно разрушен (Видео от дрон, снимки)