ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Десетки заподозрени са арестувани в Израел по маща...

Времето София 16° / 15°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21640313 www.24chasa.bg

Камион, натоварен с дърва, се блъсна в стена - шофьорът е загинал

Валентин Хаджиев

[email protected]

2980
Камион СНИМКА: Архив (Снимката е илюстративна)

Тежка катастрофа е станала в смолянското село Полковник Серафимово.

В 15:45 часа е подаден сигнал за инцидент с товарен камион "Щаер". Камионът е фирмена собственост и е бил натоварен с дървен материал. Управлявал го е 36-годишен мъж от село Витина, община Рудозем. Той е бил открит извън кабината, загинал на място. 

По първоначални данни, вероятно заради отказали спирачки, камионът се е ударил в стена на двор, а шофьорът е слязъл от кабината и се оказал между камиона и стената. 

На мястото са разследващите, линейка и пожарна.

Камион СНИМКА: Архив (Снимката е илюстративна)

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Сараят на Ахмед Доган в "Бояна" е напълно разрушен (Видео от дрон, снимки)