Камион, натоварен с дърва, се блъсна в стена - шофьорът е загинал

Тежка катастрофа е станала в смолянското село Полковник Серафимово.

В 15:45 часа е подаден сигнал за инцидент с товарен камион "Щаер". Камионът е фирмена собственост и е бил натоварен с дървен материал. Управлявал го е 36-годишен мъж от село Витина, община Рудозем. Той е бил открит извън кабината, загинал на място.

По първоначални данни, вероятно заради отказали спирачки, камионът се е ударил в стена на двор, а шофьорът е слязъл от кабината и се оказал между камиона и стената.

На мястото са разследващите, линейка и пожарна.