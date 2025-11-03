Обявиха бедствено положение в Поликраище заради проблеми с водата

Бедствено положение е обявено в горнооряховското село Поликраище заради зачестили проблеми с водоснабдяването, съобщи кметът на община Горна Оряховица Николай Рашков.

Той уточни, че проблемите с водоснабдяването на селото датират от 2009 година. За дългосрочно им решаване по-рано през тази година Община Горна Оряховица е осигурила средства и е започнала работа по преработването на стар проект за рехабилитация на водопроводната мрежа в селото.

"Фактът, че Поликраище няма резервоар, който при авария да поддържа водоподаването към населеното място за по-дълго време, води до внезапното спиране до отстраняване на повредата. Старата водопроводна мрежа не издържа на налягането при пускане на водата и е предпоставка за нови и нови аварии.

Последните ремонти по магистралния водопровод от яз. Йовковци също доведоха до намаляване на налягането по захранващите водопроводи, какъвто е този, който захранва селата Първомайци, Правда, Поликраище и Драганово", посочва във фейсбук страницата си кметът.

Очаква се утре да се състои среща на кмета с компетентните институции, на която да се търсят незабавни решения за подобряване на ситуацията. На срещата са поканени областният управител, представители на ВиК асоциацията и на дружеството оператор ВиК „Йовковци" ООД – Велико Търново, както и кметът на селото Цветомила Кьосева. Поканени са също и кметовете на другите три села, пряко потърпевши от авариите по магистралния водопровод към Полски Тръмбеш - Първомайци, Драганово и Правда.

Бедственото положение, обявено днес със заповед на кмета, е за неопределено време за територията на село Поликраище.