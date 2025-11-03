ОИК проверява отпуската на Благомир Коцев след подаден сигнал от гражданин

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Общинската избирателна комисия във Варна инициира проверка относно полагаемия отпуск на кмета на града Благомир Коцев, който беше арестуван на работното си място на 8 юли, научи "24 часа".

От комисията са поискали справка от администрацията на Oбщина Варна и от Общинския съвет относно продължителността на платен и неплатен отпуск, на който Коцев има право.

Проверката е по сигнал на гражданин, подаден в ОИК. Той поискал информация дали отсъствието на кмета дава основание за прекратяване на мандата му, като твърдял, че има нарушение.

След получаване на справката от общината и ОбС-Варна, ОИК ще заседава по казуса с отсъствието на Коцев от работното му място, каза за "24 часа" председателят на комисията Велин Жеков.

"Във връзка с подадения сигнал в ОИК-Варна от Дамян Александров Христов, настояващ за отстраняването на Благомир Коцев от поста кмет на Варна, информирам, че Коцев е в отпуск до 11 ноември включително, а заповед за заместването му е издадена на 31 октомври. Изпълняващ функциите кмет на Варна до тази дата остава Павел Попов", коментираха от екипа на кмета.

Жеков отказа да коментира какви биха могли да бъдат вероятните хипотези относно евентуално прекратяване на кметските правовомощия на Коцев, като заяви, че вариантите са много и има много нюанси.

Общинската избирателна комисия е органът, който може да прекрати правомощията на кмет на града след решение на друг орган или представянето на документи.

Това е единственият сигнал относно отпуската на кмета, подаден към ОИК, допълни Жеков.