2 г. условно за фермера Пирилис, прегазил крадец на крави от стопанството му в Болярино

Чух само "Бам!" на колата и се обадих на 112, описа кипърецът, който от години живее у нас

2 г. условно с изпитателен срок от 48 месеца и 2 години без книжка е присъдата, която чу фермерът от пловдивското село Болярино Димитракис Пирилис 6,5 г. след като прегази крадеца на крави от стопанството му Петър Гаджанов. Процесът се проточи толкова дълго заради спор дали нивата, на която е станала катастрофата, е път, отворен за обществено ползване.

В нощта на 11-и срещу 12 май 2019 г. многократно обираният Пирилис, който е от Кипър, но от години живее у нас, обхождал имота си, защото последното посегателство било преди дни. Видял, че няколко души крадат крави, подгонил ги с джипа си в тъмното, блъснал Петър и негов близък на име Ангел на земята. При следващата маневра прегазил Петър, който починал.

"Тръгнахме от Белозем с каруцата на Петър да търсим люцерна на баира в Болярино. Нямаше и по едно време той (Пирилис - б. р.) ни подгони. Петър направо го блъсна и после го прегази още 5-6 пъти", разказа днес пред Окръжния съд в Пловдив Ангел Гаджанов. Въпреки твърденията, че са търсили люцерна, тримата оцелели спътници на Петър после бяха осъдени за кражба на крави.

"С въжета бяха вързали 3 крави и още 2 бутаха навън. Тръгнаха към микробус през нивата. Бях сам, качих се на колата и тръгнах след тях. Когато ги доближих, изпуснах ги от поглед по едно време. Предният прозорец беше мръсен. Започнах наляво-надясно, направих един завой да видя къде са. Чух само "Бам!" на колата, завих надясно и тъй като си познавам терена, знам, че няма камъни, и завих надясно. Отидох към фермата. Мислех, че съм ударил нещо. Обадих се на 112 , бях притеснен какво става", описа случилото се Пирилис.

Прокурорът Владимир Вълев поиска условна присъда от 3 години, но решението на състава е с година по-малко.

Наказанието може да бъде оспорено пред Апелативния съд в Пловдив.