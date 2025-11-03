Двама от Ихтиманско са обвинени за насилие - единият пребил жена си, другия баща си

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Под ръководството на Районна прокуратура – Самоков се водят действия по разследване по новообразувани досъдебни производства за престъпления, извършени при условията на домашно насилие.

49-годишният Е.Г. е привлечен в качеството на обвиняем за това, че на 01.11.2025 г. в дом в гр. Ихтиман упражнил физическо насилие спрямо жена, с която е бил във фактическо съпружеско съжителство, съобщават от Прокуратурата.

В резултат на нанесените от него удари с ръка в областта на главата и лицето на пострадалата са били причинени травматични увреждания – хематоми, синини, рана, оток.

Спрямо обвиняемия Е.Г. е взета мярка за процесуална принуда „гаранция в пари" в размер на 500 лева.

По друго досъдебно производство обвиняемият М.Т., на 50 години, на 31.10.2025 г. в къща в с. Костадинкино, община Ихтиман, нанесъл телесна повреда на баща си – 83-годишния К.Т.

В същия имот М.Т. незаконно държал високорискови наркотични вещества – канабис и кетамин.

По делото е извършено претърсване и изземване, направена е химическа експертна справка, приложен е документ за оказана спешна медицинска помощ.

Обвиняемият М.Т. е осъждан, изтърпявал е наказания „лишаване от свобода", има множество криминалистични регистрации.

По искане на Районна прокуратура – Самоков съдът взе мярка за неотклонение „задържане под стража" спрямо лицето.

Наказателните производства продължават под надзора на прокуратурата.