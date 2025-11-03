Лихвари търсели "мъртвия" жив, намерен преди дни в Пирин

Мъжът, който преди дни бе открит от парковата охрана в палатка в Пирин, над Банско, е бил търсен преди време от лихвари. Боян Иванов от Русе, който е роден на 28 април 1963 г., е изчезнал безследно преди повече от 10 г., като последно е живял в русенско село. Мъжът не е сключвал граждански брак.

На 9 юни 2015 г. майка му Т. А. е подала сигнал до полицията и той е бил обявен за издирване. Пет години по-късно, през 2020 г. майката е внесла молба до съда за обявяването му за починал. Магистратите се произнасят с решение от 8 декември 2020 г. като се приема, че смъртта е настъпила на 31 декември 2013 г.

В хода на делото в съда е разпитан свидетел, който обяснил, че го познава от 2011 г. покрай майка му, с която били съседи в русенско село. През 2013 г. го бил наел като общ работник в неговата къща, но след есента на 2013 г. не го бил виждал. През пролетта на 2014 г. майката на Боян се интересувала от сина си и го издирвала. Всички съседи също се интересували какво е станало с Боян, тъй като бил изчезнал вдън земя и от него нямало нито вест, нито кост. Свидетелят обяснил още, че от майка му знаел, че Боян имал издателска къща, но пояснява, че знаел за два-три случая, при които идвали да го търсят лихвари и съдия- изпълнители описвали къщата за задължения, които имал.