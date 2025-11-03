"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Плакетът бе връчен от вицепремиера Гроздан Караджов.

Община Шумен беше отличена с плакет „Дестинация на България“ в рамките на церемония, която се проведе в Народния театър „Иван Вазов“ в събота, в Деня на народните будители.

Кметът проф. Христо Христов получи плакета от вицепремиера и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов. Обществото „Културно наследство“ отличи Община Шумен в категория Регионален бранд „България“.

След церемонията в профила си в социалните мрежи проф. Христо Христов посочи: „Това признание е за приноса на Шумен в съхраняването и развитието на културно-историческото наследство. За нас това е знак на уважение към труда на хората, които изграждат съвременния образ на града“.

Събитието отбеляза 15 години от националната кампания, насочена към популяризиране на българските градове като културни и туристически брандове. Организатори бяха Общество „Културно наследство“ със съдействието на Народен театър „Иван Вазов“ и с подкрепата на Министерството на културата.

На събитието присъстваха от Община Шумен заместник-кметът по европейски политики, екология и туризъм Даниела Русева и директорът на Общинското предприятие „Туризъм, публични прояви и атракции“ Дияна Йорданова.

В рамките на форума бе представен и спектакълът „България – страна на Чудесата“.

Бяха връчени награди в категориите „Чудо на 15-те години“, „Атракция на България за последните 15 години“, „Пазител на духовните чудеса на България“, „Памет“, както и отличия „Библиотека“, „Читалище“ и други.