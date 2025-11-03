Област Велико Търново е готова да посрещне зимата

Област Велико Търново е в готовност за предстоящия зимен сезон. Това стана ясно на заседание на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия на територията на област Велико Търново. То беше свикано от Областният управител Юлия Ликоманова-Мутафчиева и се проведе на 3 ноември.

Представители на десетте общини, Областно пътно управление ВиК „Йовковци", Електроразпределение „Север" и всички отговорни за зимната подготовка институции и учреждения докладваха готовността за действие на общинските щабове при усложнена обстановка, съобщиха от пресцентъра на областната управа.

От Областно пътно управление - Велико Търново оповестиха, че стопанисват и поддържат 935 км републикански пътища на територията на региона, в т. ч. 153 км първокласни пътища, 142 км второкласни и 639 км третокласни трасета. Обособени са 12 пункта, в които ще бъдат разположени химическите и инертните материали за обработка на пътната мрежа. В готовност за снегопочистване са 73 машини, от които един роторен снегорин.

Тодор Георгиев – управител на РОЦ Горна Оряховица/Габрово към„ЕРП Север"АД посочи, че на територията на Област Велико Търново е стартирало премахването на опасните дървета около далекопроводите, набелязани при предварително извършени обходи. Автомобилният парк е преведен в готовност за зимни условия, сформирани са екипите, които ще отстраняват възникнали аварии.

От РЗИ и РУО увериха, че са предприети координирани действия за осигуряване на безпроблемно функциониране на образователните и лечебни заведения.

По време на работната среща бе приета стандартна оперативна процедура за изготвяне на съобщения за предупреждение на населението чрез системата на BG-ALERT, която бе разработена от експерти от Областна администрация-Велико Търново. Гласувано бе тя да бъде добавена в Плана за защита при бедствия на област Велико Търново.

Оповестен бе списък с опасните събития-бедствия, извънредни ситуации и други представляващи заплаха за живота, здравето или имуществото на населението, при които ще се използва системата. Това са наводнение, снегонавяване и обледявания, големи пожари, радиоактивно замърсяване, разлив на промишлено отровни вещества и земетресения.

Разработени са и критерии за задействане на предупредителната система. Съобщения по BG-ALERT се изготвят, само когато бедствието се разпространява на територията на повече от една община.

Излъчват се само при реална опасност за живота, здравето и имуществото на хората в даден регион.