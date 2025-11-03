Мъжът, обявен за мъртъв преди 5 г., но открит жив в Пирин, може да поиска анулиране на смъртния акт (Обзор)

62-годишният Боян Иванов е намерен в националния парк на забранено място за къмпингуване и като получи документ за самоличност, може да бъде глобен

Роднините му били уведомени, но не приели новината с възторг и заявили, че нямат отношение към случая

През 2020 г. е разпитан свидетел, който обяснил, че изчезналият има издателска къща, както и 2-3 случая да го търсят лихвари, а съдебен изпълнител описал къщата им заради дългове

По указание на Районната прокуратура в Благоевград полицията в Разлог е изпратила материалите до ГРАО-Русе, които са били страна по делото за обявяване на смъртта

Мъжът, който е обявен за мъртъв преди 5 г., а изчезнал преди 12 г., но открит жив и здрав в Пирин планина, може да поиска от съда да бъде обявен отново за жив.

Ако той лично не направи това, искането до съда трябва да бъде внесено от общината в родния му град Русе.

В четвъртък следобед служители на охраната на Национален парк "Пирин" правели обход в местността Чалин валог. Встрани от пътя до река Демяница забелязали найлонов навес, под който имало палатка. На територията на парка има строго определeни места за палатки и къмпингуване.

"На това място е забранено да се поставят палатки

и нашите охранители са отишли, за да видят кой е човекът и да му съставят акт за нарушение. Когато му поискали документ за самоличност за съставяне на констативен протокол и акт за административно нарушение, мъжът е проявил агресия и не е представил документи. Започнал да се държи арогантно и да ги пита какви са те, за да го притесняват. Тогава е повикана полицията за съдействие", обясни директорът на "Пирин" Росен Баненски. Според него парковите служители нямат право да искат и проверяват лични документи.

Мястото е достъпно в гората, но не се вижда от пътя. Парковата охрана редовно прави обходи на тези части - седмица по-рано са правили обход за незаконен риболов и не са видели палатка. Предполага се, че мъжът се е настанил преди 4-5 дни, до седмица преди да го заловят охранителите.

Той имал странен външен вид и се държал грубо, което довело до съмнение, че има нещо нередно.

Полицаите от Банско пристигнали и задържали мъжа

След това е установено, че човекът не притежава лични документи и е отведен в РУ в Банско за установяване на самоличността му. Съобщил, че се казва Боян Иванов и е на 62 г. В резултат на извършената проверка е станало ясно, че е обявен за изчезнал и впоследствие – обявен от съда за починал.

"Колегите нямат повод да го задържат, защото лицето не е извършило престъпление. Издадено му е разпореждане да направи постъпки, за да си извади документи за самоличност и е пуснат на свобода", обясниха от полицията.

Дирекцията на Национален парк "Пирин" благодари за съдействието на служителите на МВР в Банско и подчертава, че подобни случаи се третират с необходимата сериозност както от парковата охрана, така и от компетентните органи.

Дивото къмпингуване и бивакуване на територията на парк "Пирин" е строго забранено освен на определените за целта места. Нарушенията на този режим подлежат на санкции, припомниха от парка. Оттам очакват от полицията да им подадат данни за нарушителя, за да му съставят акт за незаконно къмпингуване, като глобата е от 500 до 5000 лв. Палатката на Боян е поставена в забранен за къмпингуване район.

"Банско е туристически град, много планинари опъват палатки, но само на определените места

В случая тази палатка е събудила подозрения, защото е на неразрешено място и това е провокирало проверката. Ако е била на определени за къмпингуване места, можеше и да не се стигне до разкриването на този странен случай", допълни Баненски.

Униформените установили, че мъжът е от Русе, последно е живял в с. Ново село. Майка му Тодора Атанасова е подала молба до полицията на 9 юни 2015 г., че е изчезнал. Пет години по-късно подава иск до съда, за да бъде обявен за мъртъв. Магистратите решават, че смъртта е настъпила на 31 декември 2013 г.

Разпитан е свидетел, който го познавал от 2011 г. и обяснил, че го наел като общ работник в селската си къща, но след есента на 2013-а не го е виждал. Казал и че от майка му знае, че Боян

има издателска къща, както и 2-3 случая да го търсят лихвари, затова съдебен изпълнител описал къщата им за дългове към тях.

Неофициално се разбра, че е напуснал България през зелената граница и е живял в Гърция доста години, като се грижил за животни в гранична ферма. След това се върнал обратно в страната ни. Криел се е, защото не е искал да бъде намерен.

След като е бил отведен в полицията в Банско, му е била предложена помощ и да бъде настанен в социално заведение, но той отказал. Не е поискал и съдействие с транспорт. Бил е нормално облечен, държал се е адекватно и е разполагал с пари.

Къде е отишъл след напускането на РУ в Банско, остава загадка

За да бъде "върнат" сред живите, трябва да подаде молба до съда, в която да поиска отмяна на решението за смъртта му, и да бъде обезсилен актът за смърт. Това може да направи и негов родственик. По неофициална информация роднините му били уведомени, че е жив, но не приели новината с особен възторг и заявили, че нямат отношение към случая.

По указание на Районната прокуратура в Благоевград полицията в Разлог е изпратила материалите до ГРАО - Русе, които са били страна по делото за обявяване на смъртта му и е възможно те да поискат отмяна на решението, с което е обявен за мъртъв.