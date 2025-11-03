За 3 дни бутнаха сарая в “Бояна”, където Доган живя 21 години (Обзор)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

За три дни сараят, в който Ахмед Доган живя 21 години беше изравнен със земята. Теренът на ул. “Стар беловодски път” в “Бояна” е 5 декара.

В неделя следобед БНТ показа, че багер руши постройки в двора. В понеделник по обяд “24 часа” обаче видя, че от самата сграда не е останало почти нищо.

Доган живя в сараите от 2003 г. Иначе по времето, когато Сокола обитаваше тази сграда, се твърдеше, че тя е официално дом за обучение и квалификация на кадрите на ДПС. Самата партия правеше в “Бояна” своите партийни сбирки.

При разцеплението на партията миналата година се оказа, че Доган е бил само наемател, а собственикът на имота - бившият транспортен министър Данаил Папазов, го извади и оттам, и от лятната му резиденция на Росенец.

Той бе лаконичен пред БНТ, че прави ремонт, за което има нужните документи.

“За събарянето има одобрени проекти от район “Витоша” на 15 октомври по план за безопасност и здраве и план за управление на строителните отпадъци. Документите са подадени от собственика на имота”, посочиха и от района.

