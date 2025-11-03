Старата сграда на НС в ленти заради падаща мазилка до март (Обзор)

2 г. след местенето в Партийния дом тепърва ще се прави конкурс за идеен проект, срокът ремонтът да почне е март

Паркингът да се измести и да се освободи от коли площадът около катедралата, предлагат районните кметове

Най-късно до март догодина да почне ремонт на сградата на Народното събрание на жълтите павета. Този срок е дал кметът на район “Средец” Трайчо Трайков, след като комисия е направила проверка за състоянието ѝ.

От понеделник тя е обезопасена с ленти заради риск от падаща мазилка. Трайков обяви в петък във фейсбук, че е направил официално предписание до бившия шеф на НС Наталия Киселова да вземе мерки за състоянието ѝ. Констатирани са “подкожушена и обрушена мазилка,

напукани стени, цокъл с интензивни видими петна от влага, дефектирали фуги

около гранитните облицовъчни плочи, рушащи се фризове, теч на ръждива вода от декоративната метална ограда и др.”. Надява се новият председател Рая Назарян да “вземе въпроса присърце” и да не се допуска повторение на случая с Нотариата, чиято сграда от години е занемарена и се руши. Всяка една от фугите между гранитните облицовъчни плочи на цокъла е дефектирала”, пишат експертите от комисията. Влагата е превзела и голяма част от декоративните фризове и имат участъци с обрушена мазилка. Снимка: Георги Палейков

“Всяка една от фугите между гранитните облицовъчни плочи на цокъла е дефектирала”, пишат експертите от комисията. Влагата е превзела и голяма част от декоративните фризове и имат участъци с обрушена мазилка, става ясно от писмото на Трайков до Киселова, с което “24 часа” разполага. Най-лошо е състоянието на фризовете под стряхата на покрива и на тези под подпрозоречните парапети. От декоративната метална ограда от югоизток тече ръждива вода и оставя грозни петна. От парапета на терасата над служебния вход на места е изпадала мазилка, също и от колоните около самия служебен вход.

Емблематичната главна фасада от югозапад заедно с главния вход също е в лошо състояние

с участъци с паднала мазилка и черни петна по цокълните плочи.

Сградата с надписа “Съединението прави силата” е обявена за единична недвижима културна ценност от национално значение. Освен това е елемент от групов паметник на културата и влиза в зоната на археологическия резерват “Антична Сердика и Средновековен Средец”. Затова проектът за фасадна реставрация трябва да се съгласува по ред на Закона за културното наследство и всичко да се възстанови в оригиналния вид. Според заключението на експертите сега “съществува непосредствена опасност от падане на мазилка и на други елементи на фасадите”, това носи риск за живота и здравето на работещите и на преминаващи покрай нея хора.

В 3-месечен срок след приключване на зимния период, в който метеорологичните условия не са подходящи за извършване на строително-монтажни работи - или до март 2026 г., да се направи проучване и установяване от лицензирани специалисти на причините, довели до появата на влага по цокъла на сградата, и да се изготви становище с предписани мерки за отстраняването им, гласи предписанието. Емблематичната бяла сграда на Народното събрание, която от две години пустее, е започнала да се руши. Снимка: Георги Палейков

Освен това трябва да се направи проверка на състоянието на покрива, на отводнителната му система и на комините и при нужда и той да се възстанови. Преди време от парламента обявиха намерение да вдигнат дрон, за да го обследват.

Всъщност

нуждата от ремонт бе сред мотивите депутатите да се преместят в Партийния дом

Тогава Росен Желязков бе шеф на НС и обясни, че старата сграда “има доста дефекти в инженерната структура, проблеми има с отоплителната инсталация и канализацията”. Имало изтичане на фреон и големи загуби на вода. “Трябва да се направи обследване и сериозна реконструкция, защото сградата не е ремонтирана десетилетия, а е културна ценност от национално значение и трябва да бъде запазена. Най-належащ е ремонтът на покрива, защото има сериозни течове”, обясни още Желязков тогава.

Чак две години по-късно експертната група с участието на архитекти, инженери и представители на държавни институции приключила работа. Вече са проведени обследвания, 3D заснемания и проучвания, предстои обявяване на конкурс за идейна концепция за основен ремонт и реставрация на сградата, се казва в отговор от парламента до bTV. “24 часа” изпрати подробни въпроси по Закона за достъп до обществената информация още на 21 октомври, но до редакционното приключване на броя от НС не отговориха.

Трайчо Трайков заедно с районния кмет на “Оборище” иска и освобождаването на площада до храма “Св. Александър Невски” от коли. Те ще изпратят писмо до Народното събрание с предложение депутатският паркинг да се измести от там на свободната площ източно от парламента, откъм Ректората (което попада в район “Оборище”).

Столичната община и друг път е повдигала въпроса, но от НС са казвали, че там е зона за сигурност. Но сега депутатите заседават в друга сграда, коментира Трайков. А предлаганата нова зона за паркиране е с видеонаблюдение, охрана и достатъчна площ паркингът да се премести там.