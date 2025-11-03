Вълчев: 2 предложения, касаещи математиката, са сред промените в Закона за предучилищното и училищно образование

Две предложения, касаещи математиката, са включени в промените в Закона за предучилищното и училищно образование, каза днес образователният министър Красимир Вълчев при посещението си в с. Търнава, област Враца. Едното предложение е да се допуска формирането на паралелки с разширено изучаване на математика и в други училища, освен математически гимназии, което не означава, че тези деца впоследствие ще влязат в математически профил, а другото е математическите гимназии да станат специализирани.

„Плюсовете са, че няма да изтървем нито едно дете за целите на математиката. Ние, народните представители преди 10 години, когато се приемаше законът, водихме дълго разговора дали да се допуска това ранно профилиране или да не се допуска, което по принцип е нежелателно. Но, когато говорим за математика, при която имаме толкова голям проблем, по-добре е да се допусне и то за повече деца, за да не ги изтървем“, обясни Вълчев, цитиран от БТА.

Той посочи, че приемът след седми клас ще се запази. „Ще има поне 60 процента допълнителен прием за деца, които по-късно са проявили талант, също да могат да кандидатстват. И за да се случат и двете неща – след пети и след седми клас да имаме повече ученици, ние трябва да разширяваме приема в математическите гимназии“, каза министърът.

По думите му разширяването е свързано и с недостига на материална база, затова приоритетно ще се инвестира в някои математически гимназии. От предходните години има одобрени средства за гимназиите във Варна и Пловдив, министерството ще финансира Софийската математическа гимназия, в момента се разширява и Националната природо-математическа гимназия. Според министъра по-големият проблем е, че в страната има продължаващи негативни демографски процеси и когато дойде време за прием, училищата трудно го осъществяват.

Той коментира и увеличението на учителските заплати, като посочи, че е въпрос на разговори със синдикатите кога и с колко да бъдат увеличени. „Опитваме се да следваме тази политика учителските заплати да са 125 процента от средното за страната, имаме малко изоставане от нея“, каза още Красимир Вълчев, допълвайки, че очаква да има яснота до седмици.

Министърът на образованието Красимир Вълчев бе във врачанското село Търнава, за да открие нов физкултурен салон в Основно училище "Христо Ботев". Салонът е изграден със средства на министерството за близо 1,5 млн. лв. В тържеството участваха и народният представител Красен Кръстев, областният управител Николай Николов, кметът на Община Бяла Слатина Иво Цветков, началникът на Регионалното управление на образованието Лорета Колева и др.