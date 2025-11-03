ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Резултати от 9-ия кръг в Бундеслигата и класиране

Филип Маркулиев, помлял пиян 6 коли в центъра на София, бил и писател – Георги Господинов го сравнява с Ървин Уелш (Обзор, видео)

Димитър Мартинов

Инж. Филип Маркулиев, който с 1,7 промила алкохол в кръвта блъсна 6 коли в София вчера.
  • Инженерът е бивш член на Съвета на директорите на държавната "Автомагистрали"
  • Има 14 глоби на пътя, взели му книжката заради алкохол и през 2018 година

14 глоби за превишена скорост и отнета книжка за шофиране след употреба на алкохол. Това е досието на 42-годишния Филип Маркулиев, който в неделя вечерта помля 6 паркирани автомобила в центъра на София. Той е инженер и бивш член на Съвета на директорите на държавното дружество “Автомагистрали”. Днес се занимава с частен бизнес.

Поредното провинение на инженера в неделя се размина без жертви по чудо. Малко преди 20 ч Маркулиев шофирал колата си по бул. “Витоша” в посока Южния парк. Първо удря паркирана кола отзад, след което се отклонява встрани и катастрофира последователно в други пет. Един от автомобилите, който е тотално унищожен, е на човек в неравностойно положение.

Когато пристигнали полицаите, шофьорът твърдял, че е карал с не повече от 50 км/ч. Тествали го за дрога, но не бил употребявал. Дрегерът за алкохол обаче отчел 1,7 промила - много над 1,2, което се преследва като престъпление по Наказателния кодекс. След положителната проба за алкохол инж. Маркулиев е задържан за 24 часа.

Константин Атанасов е един от собствениците на пострадалите автомобили. След инцидента той разказа, че колата на инженера се спряла в кофа за боклук. “Водачът се държеше нагло и предизвикателно. Смееше се през цялото време. Пред полицаите обясняваше, че се е движел с 50 км/ч и не знае какво е станало”, разказа Атанасов. Според него обаче скоростта е била по-висока.

Маркулиев е рецидивист на пътя. Книжката му е отнемана за шест месеца през 2018 г. Тогава е хванат да шофира с 0,87 промила алкохол в кръвта. Кръвното изследване отчело 0,72 промола. Глобили го с 500 лв. Освен това има 14 глоби за скорост.

“Филип Маркулиев е своеобразен натуралист. Той описва социалната джунгла, в каквато се превърна българското общество, в груб, но адекватен и майсторски проведен стил.” Това е част от реценцията за книгата “Между стените”, издадена през 2014 г. Авторът е същият Филип Маркулиев, който предизвика катастрофата в София и се е държал арогантно. Тогава е млад творец и лично Георги Господинов го сравнява с Ървин Уелш.

Иначе кариерата на Маркулиев в частния бизнес и държавната администрация е свързана пряко с пътища и косвено с безопасност. Първо е бил директор в “Бургаспътстрой”. Фирмата беше част от холдинга на Васил Божков, когато се занимаваше и със строеж на пътища и печелеше обществени поръчки. Служебният кабинет с премиер Стефан Янев го назначава за член на съвета на директорите на държавната “Автомагистрали” през 2021 г. Освободен е от високия пост при редовния кабинет на Кирил Петков.

През 2023 г. в служебното правителство на Димитър Главчев беше сочен за потенциален член на съвета на директорите и на Националната компания “Железопътна инфраструктура”, но се размина с поста.

Като шеф в “Автомагистрали” Маркулиев е получавал брутна заплата от 3900 лв., колкото е била и на останалите членове на съвета. Повече са вземали само двамата изпълнителни директори - 11 700 лв. Информацията е актуална към 6 декември 2021 година и е достъпна на сайта на “Автомагистрали”.

Жертвите повече след въвеждането на средната скорост

Инженерът-писател е един от 26-те шофьори, които са седнали зад волана пияни през изминалото денонощие, показват данните на МВР. 8 са били дрогираните, а трима са отказали тест. Бройката на заловените пияни е постоянна всеки ден през последните 2 г.

В същото време жертвите на пътя се увеличават. До 2 ноември в страната са загинали 375 души - с 3-ма повече, отколкото за същия период през миналата година. Допреди 2 седмици жертвите бяха с 15 по-малко.

Междувременно стана ясно, че 2 месеца след промените в закона, с които вече шофьори се наказват и за превишена средна скорост, загиналите по пътищата в страната са се увеличили с 25 процента.

Според черната статистика на МВР към 7 септември, когато влизат в сила промените в закона, жертвите са 295 души. Към 2 ноември т.г. броят им вече е 375.

Така за първите десет месеца на 2025-а загиналите след катастрофи са 375 души - с трима повече от същия период на 2024 г. Преди влизането в сила на промените жертвите на катастрофи са били с 14 души по-малко в сравнение със същия период на 2024 година - 283 през настоящата година спрямо 297 за миналата.

От началото на годината са наложени глоби по Закона за движение по пътищата за над 200 милиона лева. Над 1 милион нарушения са установени само за превишена скорост.

