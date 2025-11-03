Разследват смъртта на шофьора, премазан от камион с дърва край Смолян

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Инспекцията по труда в Смолян започна проверка за смъртта на шофьор, премазан от камион с дървен материал в смолянското село Полковник Серафимово, съобщи за БТА главен инспектор Румен Ангелов.

На мястото на катастрофата, при която днес следобед загина 36-годишният мъж, пристигна екип на институцията. По случая ще бъде извършена цялостна проверка на фирмата, която е собственик на камиона. Дружеството е от Смилян, допълни Ангелов.

Огледът на мястото продължи няколко часа.

Инцидентът стана около 15:45 часа. По първоначални данни товарен автомобил „Щаер“, превозващ дървен материал, е напуснал пътното платно и се е ударил в каменен дувар. Водачът – Боян К. от рудоземското село Витина, е открит извън кабината, премазан от камиона. Една от версиите, по която се работи, е техническа неизправност на превозното средство, казаха от полицията в Смолян.