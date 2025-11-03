Мъж от Девинско подкара близка към болница, тя си отиде след катастрофа в Кричим

Адвокатите на водача са поискали ексхумация на тялото на починалата жена, но наблюдаващият прокурор е отказал

Разпити на свидетели ще изясняват истината около тежък пътен инцидент в Кричим с дата 5 януари 2023 г., след който пътничка в колата - "Фолксваген Пасат", умира. Рано сутринта на тази дата 63-годишният сега Росен Чепишев от девинското село Брезе качва в автомобила си своята близка Надежда Димитрова и потеглят към УМБАЛ "Свети Георги" в Пловдив, защото жената се нуждае от лекарска помощ. Тя пътува на задната седалка, поставила е колана си, но не е добре, по думите на шофьора била объркана и в един момент го попитала: "Ти ли си Илияна?"

Вече в Кричим - на ул. "Антонивановци", Чепишев трябвало да направи десен завой, но не навил волана в правилната посока, продължил направо, колата напуснала платното и се ударила в подпорна бетонна стена. Водачът излязъл от колата и се обадил на телефон 112. По думите му Надежда Димитрова била в адекватно състояние. В крайна сметка тя била откарана в УМБАЛ "Свети Георги" в Пловдив, закъдето пътували преди инцидента, но въпреки оказаната й медицинска помощ на следващия ден жената починала.

Чепишев е обвинен в причиняване на смърт по непредпазливост, не признава вина и делото ще тече по общия ред - с разпит на свидетели и изслушване на вещи лица. Те започват на 2 декември т. г.

В хода на разследването адвокатите на водача са поискали ексхумация на тялото на починалата жена, но наблюдаващият прокурор е отказал.