Катастрофа с три коли блокира АМ "Тракия" на ремонтирания участък до Пловдив (Снимки)

Кое не видяха? Прав участък, нов асфалт, маркировката свети, мантинелите отразяват, питат очевидци
Поне три коли са ударени на новоремонтирания участък от магистрала "Тракия" между Пазарджик и Пловдив, съобщават шофьори. Инцидентът е станал тази вечер, а водачи се оплакват от голямо задръстване.
Eдна от колите се е забила в мантинелата, други две са в аварийната лента, реално може да се минава само в активната. Инцидентът е в платното за Бургас.
"Прав участък, нов асфалт, маркировката свети, мантинелите отразяват. Кое не видяха", гневят се водачи в социалните мрежи.
"Българинът не кара кола – той води битка за надмощие на асфалта", размишлява Владимир Георгиев. Водач на камион е още по–гневен: "Трябва като в Индия да се въведат тояги за такива идиоти".
"30 минути не можем да помръднем напред", негодуват други.
Щетите по автомобилите са сериозни, не се съобщава за пострадали.
"Много се забавиха в изкривяването на мантинелите", коментират с гняв очевидци. Според повечето от тях причината за инцидента е неспазване на дистанция.