ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Резултати от 9-ия кръг в Бундеслигата и класиране

Времето София 14° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21642246 www.24chasa.bg

Катастрофа с три коли блокира АМ "Тракия" на ремонтирания участък до Пловдив (Снимки)

24 часа Пловдив онлайн

2564
Една от катастрофиралите коли е в аварийната лента.

Кое не видяха? Прав участък, нов асфалт, маркировката свети, мантинелите отразяват, питат очевидци

Поне три коли са ударени на новоремонтирания участък от магистрала "Тракия" между Пазарджик и Пловдив, съобщават шофьори. Инцидентът е станал тази вечер, а водачи се оплакват от голямо задръстване.

Eдна от колите се е забила в мантинелата, други две са в аварийната лента, реално може да се минава само в активната. Инцидентът е в платното за Бургас.

"Прав участък, нов асфалт, маркировката свети, мантинелите отразяват. Кое не видяха", гневят се водачи в социалните мрежи.

"Българинът не кара кола – той води битка за надмощие на асфалта", размишлява Владимир Георгиев. Водач на камион е още по–гневен: "Трябва като в Индия да се въведат тояги за такива идиоти".

"30 минути не можем да помръднем напред", негодуват други.

Щетите по автомобилите са сериозни, не се съобщава за пострадали.

"Много се забавиха в изкривяването на мантинелите", коментират с гняв очевидци. Според повечето от тях причината за инцидента е неспазване на дистанция.

Катастрофата причини километрични задръствания в платното за Пловдив.
Катастрофата причини километрични задръствания в платното за Пловдив.

Една от катастрофиралите коли е в аварийната лента.
Катастрофата причини километрични задръствания в платното за Пловдив.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Сараят на Ахмед Доган в "Бояна" е напълно разрушен (Видео от дрон, снимки)