Психично болният мъж, вилнял в столичен ресторант, с години тормози хората по улиците с нож

Психично болният мъж, който преди дни буйства и троши в ресторант в столичния квартал "Света Троица", над 10 години тормози хората по улиците. Това разказаха съседи в репортаж по Нова тв.

"Винаги е буйствал, никога не е бил спокоен. Той вече е пълнолетен, живее с неговите родители, но един единствен път се е разхождал с придружител", разказват жители на софийския квартал.

По думите им от малък е бил агресивен, но тогава са се справяли с него. Сега вече напада хора по улиците с нож, троши витрини.

"Преди да дойде в ресторанта, той нападна с нож мъж на спирката, който чакаше трамвая. Не може такъв човек да се разхожда по улиците", разказа негова съседка.

Според собственика на ресторанта, който психично болният мъж нападна, той многократно е лекуван за три месеца в болница, но след това отново е опасен за околните.