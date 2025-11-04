ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Калин Стоянов: Радев продължава да се вози на брон...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21642952 www.24chasa.bg

Кристалина Георгиева и Кристин Лагард посетиха Боянската църква (Видео)

3188
кадър:Kristalina Georgieva, фейсбук

Управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева посети Боянската църква. Тя беше придружена от президента на Европейската централна банка Кристин Лагард, която е у нас за конференцията на Българската народна банка "На прага на еврозоната".

Това стана ясно от видео, което Георгиева сподели в социалните мрежи.

„Здравейте от Боянската църква, която е в родния ми град София. Изключително щастлива съм, че мога да споделя красотата на близо 8-те века изкуство, които са съхранени в този исторически обект", споделя Георгиева във видео, качено в профила ѝ в Instagram.

„Радвам се, че съм на това специално място с моята приятелка Кристин Лагард и двете можем да споделим впечатленията си от това колко дълбоко общите ценности и креативността на Европа са вкоренени в историята ни. И как продължават да вдъхновяват нашето бъдеще", посочва управляващият директор на МВФ в социалната мрежа.

кадър:Kristalina Georgieva, фейсбук

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Сараят на Ахмед Доган в "Бояна" е напълно разрушен (Видео от дрон, снимки)