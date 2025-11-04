Накъде караш, има дърво - последните думи на 17-годишното момиче към шофьорката, която загина в Русенско

Накъде караш, има дърво - това са последните думи на 17-годишната спътничка в колата към нейната 19-годишна приятелка, преди двете да се забият в дървото до пътя.

Шофьорката, която от година има шофьорска книжка, загина на място, а 17-годишното момиче е с тежки травми и е в болница. Двете са излезли с колата около 21,30 часа в неделя и са тръгнали на разходка. След 2 км след село Оряхово тя загубила управление, предава Нова тв.

Двете са приятелки от много години. Твърди се, че не са употребили алкохол и наркотици. Причините за инцидента не са ясни все още.