Синини по главата на пребития кмет на павликенско село след акт за изхвърлени боклуци

1892
Нападнатият кмет Николай Митев Снимка: Стопкадър Нова ТВ

Кметът на павликенското село Дъскот е със синини по главата след съставен акт за неправилно изхвърлени боклуци.

Николай Митев се разхождал на проверка на 31 октомври на бунището, където по принцип се изхвърляла животинска и растителна тор. Този път заварил обаче камионче да стоварва строителни отпадъци.

"Помолих да ги махнат, но на следващата проверка установих, че не са махнати, а има и още", разказа кметът по Нова тв. По думите му нарушителите подлежат на глоба, затова е съставил актове за установяване на нарушението. 

След дни обаче собственикът на камиончето, който изхвърлил боклуците, отишъл в кметството и нанесъл  няколко удара по главата на кмета. Николай Митев успял да го отблъсне. Сега ще подаде жалба за  посегателство над длъжностно лице. 

Нападнатият кмет Николай Митев

