Задържаха пиян и дрогиран шофьор, блъснал патрулка на пътя Велинград - Якоруда

Опитал се да избяга, пробата за алкохол отчела 2,34 промила

Пиян 42-годишен шофьор с положителен полеви тест за наркотици предизвика катастрофа с полицейски автомобил и след удара направи опит да избяга на пътя между Велинград и Якоруда. При инцидента няма пострадали, има само материални щети.

"Пътните полицаи забелязали криволичещ автомобил и пуснали светлинен и звуков сигнал, като се опитали да го спрат. Водачът на автомобила не се подчинил и се опитал да избяга. По време на краткото преследване той се опитал да избута полицейската кола от пътя. Малко след това мъжът спрял, извършена е проверка и е установено, че той е от село Черна Места", разказа началник сектор „Пътна полиция" в Пазарджик в ефира на Нова старши инспектор Христо Георгиев.

По думи му пробата за алкохол на мъжа отчела 2,34 промила. Той е задържан и по случая е образувано бързо досъдебно производство. При гонката извършителят ударил и леко служебния полицейски автомобил.