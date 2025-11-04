ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мъж и приятелката му осъдени за убийство на бившия...

Новата детска градина на Велико Търново е почти готова (Снимки)

Дима Максимова

[email protected]

Новата детска градина в кв. "Картала" се оформя като модерно и спокойно място за 150 деца Снимка: Община Велико Търново

В напреднал етап е изграждането на новата детска градина в кв. „Картала", която ще бъде съвременен, красив и уютен втори дом за 150 великотърновчета, съобщиха от местната администрация.

Сградата вече е завършена почти на 100% и впечатлява с модерен дизайн и цветни фасади. Изцяло са положени вътрешните инсталации – ВиК, отопление, вентилация и електрическа система. Остава поставянето на слънцезащитните сенници по фасадата.

В новата детска градина ще има пет просторни и светли групи, всяка със собствена занималня, спалня и санитарен възел. Проектирани са с мисъл за удобството и сигурността на най-малките, а цветовете и детайлите създават радостна и спокойна атмосфера.

Дворът придобива все по-завършен облик – оформят се петте площадки за игра, с безопасна гумена настилка, пъстри съоръжения за катерене, люлки и пързалки. Теренът е подравнен, изграждат се алеите. Запазени са съществуващите дървета, предстои да бъдат засадени и нови, а пространството край алеите и площадките да бъде облагородено. Поставена е поливна система за ефективна поддръжка на зелените площи в двора.

До септември 2026 година, когато градината ще посрещне първите деца, ще бъде завършена и съпътстващата инфраструктура – новата улична мрежа, подходите, както и общественият паркинг със 105 паркоместа.

Паралелно с това Община Велико Търново проектира втори обществен паркинг в съседство на детската градина, заедно с паркова зона и спортни площадки. Проектите са част от Националната инвестиционна програма за общините по републиканския бюджет.

Строителството на новата детска градина и съпътстващата инфраструктура в кв. „Картала" е част от управленската програма на кмета на Велико Търново Даниел Панов и представлява пореден изпълнен ангажимент към великотърновци.

Това е третата нова детска градина, изградена от Община Велико Търново през последните години, след „Шареният замък" и новия корпус на ДГ „Здравец" – още едно доказателство, че Историческата и духовна столица гради бъдещето си, като инвестира в най-ценното – децата.

