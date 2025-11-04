Арестуван е биячът, който нападна кмета на с. Дъскот

Служители на полицейското управление в Павликени задържаха 36-годишен от с. Дъскот, нанесъл удари на кмета на селото Николай Митев заради акт за изхвърлени боклуци, съобщиха от ОДМВР - Велико Търново.

Случката се е разиграла в понеделник след взето отношение от длъжностното лице при изхвърляне на отпадъци на нерегламентирано сметище край с. Дъскот от работници на 36-годишният жител на селото.

След това мъжът отишъл в кметството, за да разговарят с потърпевшия и му нанесъл удар в областта на лицето.

След намесата на полицията 36-годишният мъж е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР. По случая е започнато досъдебно производство.