Бившият шеф в "Автомагистрали", който пиян блъсна 6 коли в София, е шофирал чужд автомобил

С него е пътувал и спътник, който не е пострадал

Взели му книжката през 2018 година заради шофиране след употреба на алкохол

Бившият шеф в държавната компания "Автомагистрали" инж. Филип Маркулиев, който помете шест паркирани автомобила в центъра на София, е седнал зад волана с 1,52 промила алкохол. Това показват резултатите от кръвната му проба, съобщи на брифинг говорителят на Софийска районна прокуратура Николай Николаев. Маркулиев е задържан за 72 часа. Той е с две обвинения от прокуратурата - за шофиране след употреба на алкохол и нанасяне на имуществени вреди.

По информация на старши инспектор Георги Митев от отдел „Пътна полиция" към СДВР, произшествието е станало след като водачът изгубил контрол над автомобила си.

„Водачът реализира пътнотранспортно произшествие с шест паркирани автомобила, вследствие на което са нанесени значителни материални щети. На място незабавно е изпратен екип на „Пътна полиция", който е извършил проби за алкохол и наркотици", заяви инспектор Митев.

По думите му пробата за наркотици е отрицателна, а дрегерът е отчел 1,61 промила алкохол в издишания въздух. Водачът е дал и кръвна проба, която е потвърдила резултата – 1,52 промила алкохол в кръвта.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа, а впоследствие по разпореждане на прокуратурата – за 72 часа. Той е на 42 години и има предишни нарушения, основно за превишена скорост.

„През 2018 г. свидетелството му за управление е било временно отнето за шофиране след употреба на алкохол. Тогава е бил глобен с 500 лева и лишен от право да управлява МПС за шест месеца. При сегашното задържане той не е оказал съпротива", допълни Митев пред Нова тв.

Говорителят на Софийската районна прокуратура Николай Николаев съобщи, че на водача вече са повдигнати обвинения за управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол и за причиняване на значителни имуществени щети.

„Софийската районна прокуратура задържа извършителя за срок до 72 часа и внесе искане в съда за постоянно задържане под стража", уточни Николаев.

Той допълни, че точната скорост на движение при инцидента ще бъде установена чрез автотехническа експертиза, но по първоначални данни шофьорът се е движел със скорост, по-висока от разрешената за булеварда.

Николаев посочи, че автомобилът, с който е причинено произшествието, не е собственост на водача, а при него е пътувал и спътник, който не е пострадал. Разследващите ще разчитат на неговите свидетелски показания.