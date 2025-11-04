ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мъж и приятелката му осъдени за убийство на бившия...

Спипаха дрогиран и друг с над 2 промила алкохол да шофират във Великотърновско

Водач, употребил наркотични вещества, установиха служители на полицейското управление в Елена. Вчера около обяд в балканския град е извършена проверка на лек автомобил, управляван от 27-годишен местен жител. Направен му е тест за наркотици, който отчел положителна реакция на амфетамин и метаамфетамин. Той е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР. Започнато е бързо производство.

 В следобедните часове на понеделника в Павликени е извършена проверка на лек автомобил, управляван от 53-годишен местен жител. При проверка на водача за употреба на алкохол, апаратът е отчел 2,01 промила. Той е дал кръвна проба за химичен анализ. Задържан е за срок до 24 часа по ЗМВР. Започнато е бързо производство.

