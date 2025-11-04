Мъж и приятелката му осъдени за убийство на бившия й

Мъж и приятелката му са осъдени за убийството на бившия й.

Петчленен състав на Окръжен съд Благоевград осъди 39-годишния Николай Станев на 20 години „лишаване от свобода", при първоначален „строг" режим на изтърпяване на наказанието. Със същата присъда разширеният съдебен състав осъди 23-годишната Виктория Аратинова на 6 години „лишаване от свобода", при първоначален „строг" режим на изтърпяване на наказанието.

Съдът призна за виновен Станев, че като извършител, в съучастие с Виктория като помагач, умишлено е умъртвил на 2 август 2023 г. около 1,47 ч., Васил Василев, на 41 години от град Гоце Делчев, чрез нанасяне с нож на прободно-порезно нараняване. Престъплението е извършено при условията на опасен рецидив - след като е бил осъждан многократно, включително и за тежко умишлено престъпление и е лежал в затвора.

Виктория пък е призната за виновна, че като помагач, умишлено е улеснила Николай да убие Васил. Двамата били приятели, но се разделили. Той обаче често я търсел и тя се оплакала на новото си гадже Николай. Във фаталната нощ тя си уговорила среща с Васил на улица в Гоце Делчев и извикала Николай. При пристигането на Васил на уговореното място, Николай му нанесъл удар с нож в областта на шията и побягнал. Раненият паднал на земята и починал за секунди вследствие на прорязване на сънната му артерия и остра кръвозагуба. Николай и Виктория избягали. Момичето измило ножа и го скрило в дома на баба си. С ранния автобус двамата отпътували за София, където били арестувани.

Присъдата на Благоевградския окръжен съд подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок.