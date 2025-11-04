Министерството на финансите: България е страната с най-ниска осигурителна вноска, не сме съгласни с “24 часа”

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Категорично не сме съгласни с изнесените данни в статията на "24 часа" "У нас данъци и осигуровки намаляват заплатата повече отколкото в САЩ и Швейцария".

Експерти от Министерство на финансите са категорични:

България е единствената страна с ниска осигурителна вноска и с 10 % данък върху доходите.

Съотношението 60 на 40 в полза на работника също е благоприятно в сравнение с останалите страни, където Съотношението е за работника около 50 и повече процента.

Не може да си каже, че има отнемане, поради факта, че увеличението на осигурителната вноска за лицата е само 0.88 стотни.

В Австрия само осигурителната вноска е с 10 % по-висока от България.

В Швейцария данъците са близо 60 % от дохода.

При нас, права се ползват и без лицата да са внесли осигурителни вноски, което в останалите страни не съществува като законодателство.