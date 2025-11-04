Дървета на 200 години бяха обявени за защитени

Министърът на околната среда и водите Манол Генов обяви за защитени две вековни дървета, всяко от които е на приблизителна възраст 200 години. Това се съобщава на сайта на ресорното министерство.

Едното от дърветата е от вида "Бял бряст" и се намира се в землището на Плевен. То е с обиколка на стъблото четири метра и височина около 24 метра. Предложението за обявяването е внесено от Фондация „ЕкоОбщност" и е подкрепено от областния управител на Плевен.

Другото вековно дърво е от вида "Цер" и е в землището на с. Трънково, община Стамболово, област Хасково. Дървото е с обиколка на стъблото 2,40 м и височина около 15 м. Предложението за обявяването на дървото за защитено е внесено от кмета на Община Стамболово.

С обявяването на двете дървета за защитени се забранява изкореняването, отсичането, кастренето, чупенето на клони, нараняването на стъблата и всякакви други действия, които биха довели до унищожаване, увреждане или влошаване на физиологичното състояние на дърветата, посочват от министерството.

Предстои публикуване на заповедта в "Държавен вестник", след което дърветата ще бъдат вписани в регистрите според изискванията на Закона за биологичното разнообразие и обозначени като вековни дървета.

Опазването на вековни или забележителни дървета чрез навременната им защита е един от приоритетите на Министерството на околната среда и водите. Голяма част от тези дървета, отличаващи се със забележителни форми и размери, устояли на времето и природните стихии, са се съхранили благодарение на ангажираността и общественото съзнание на местните общности, отбелязват от екоминистерството.

През февруари т.г. министърът на околната среда и водите Манол Генов обяви за защитени шест дървета.